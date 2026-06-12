2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu ilk maçında Güney Kore, Çekya ile kozlarını paylaştı.

Meksika’nın Guadalajara kentindeki Guadalajara Stadyumu’nda oynanan mücadele TRT 1 ve Tabii'den canlı yayınladı.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi gelmedi.

Çekya, 59. dakikada Ladislav Krejci ile 1-0 öne geçti. Bu gole 67. dakikada Hwang In-Beom ile yanıt veren Güney Kore, skoru 1-1'e getirdi.

80. dakikada sahneye çıkan Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh. Güney Kore'yi 2-1 öne geçirdi.

Mücadelede başka gol olmadı ve Güney Kore, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Takımını galibiyete taşıyan Oh, 69. dakikada oyuna girdi.

Bu sonucun ardından Güney Kore, 2026 FIFA Dünya Kupası’na 3 puanla başlarken, Çekya ise turnuvadaki ilk maçından puansız ayrıldı.