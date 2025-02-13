Alithia ve diğer gazeteler, 62 yaşındaki bir erkek ve 43 yaşındaki bir kadının, şikayet üzerine tutuklanmalarıyla ortaya çıkan ve 80 kişiden oluştuğu iddia edilen örgüte dair Rum polisinin edindiği bilgilere yer verdiler.

Gazete, tutuklanan 62 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un, şu anda aranmakta olan 45 yaşındaki Kostas Patsalidis’le birlikte, yine tutuklu bulunan 43 yaşındaki kadın adına, kadının ikamet ettiği kiralık evin ev sahibine yönelik tehditlerde bulunduklarını, ev sahibi kadının konuyu avukatına iletmesi ve durumun Rum polisine aktarılmasının akabinde örgütün ortaya çıktığını yazdı.

Örgütün 80 üyesi olduğu yönünde bilgiler bulunduğunu da belirten gazete, bu kişilerin kendilerine has bir askeri dille konuştuklarını, ABD’nin resmi kurumları ve hatta “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” resmi mühürlerini taklit ederek birçok kurum ve kuruluşa mektuplar ve dilekçeler verdiklerini, ABD vatandaşı olduklarını ve ABD Başkanı Donald Trump’a bağlı bulunduklarını iddia ettiklerini aktardı.

Gazete, 62 yaşındaki şahıs ile 43 yaşındaki kadın hakkında dün çıkarıldıkları mahkemenin 8 gün tutukluluk emri verdiğini vurgularken, aranmakta olan 45 yaşındaki Kostas Patsalidis’in basınla paylaşılan fotoğrafını yayımladı.

Haberde, tutuklanan şahısların yurtdışı bağlantıları olup olmadığının da araştırılmakta olduğu vurgulandı.