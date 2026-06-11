Lefkoşa bölgesi sevilen, sayılan simalarından birini daha genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Akçaylı olan ve uzun yıllardır Lefkoşa’da yaşamını sürdüren, çevresinde sevilen sayılan, kimsesizlere ve ihtiyaçlılara yardımlarıyla bilinen Evrim Özbahadır dün gece vefat etti.

Uzun yıllardır Thalesemia hastalığıyla mücadele eden Özbahadır’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığına defnedilecek.