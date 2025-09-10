Güney Kıbrıs’ta, Eşel Mobil sisteminde taraflar arasında uzlaşı sağlanamadığı için yarın 11.00-14-00 saatleri arasında genel greve gidilecek.

SigmaLive ve Cyprus Mail isimli haber sitelerine göre; ekonomi, kamu ve özel sektörde örgütlü bütün sendikalar greve katılacak ve Güney Kıbrıs’ta pek çok sektör üç saat süreyle kapanacak. Ana eylem noktası Rum Maliye Bakanlığı önü olacak.

Grevden, Larnaka ve Baf havalimanlarında iniş kalkış yapacak 50 uçak ve 15 bin yolcu etkilenecek. Havalimanları işletmecisi Hermes Airports’un, gerekli düzenlemeleri yapmak amacıyla uçuşları etkilenecek şirketler ve yolcularla iletişim halinde olduğu bilgisi verildi.

Rum Eğitim Bakanlığı da, belirtilen saat dilimlerinde öğrencilerin okuldan alınmasından velilerin sorumlu olduğunu, grev bitiminde okulların normal işleyişine geri döneceğini açıkladı.

Hastanelerin sabah 11.00’e kadar ve 14.00’ten sonra çalışılacağı, grev saatlerinde bulunan randevu ve ameliyatların yeniden planlanacağı belirtildi.

Haberde, güvenlik personelinin işinin başında olacağı bilgisi verilerek, bunların elektrik enerjisi ve içme suyu sağlanmasının sürekliliğinden, telekomünikasyon hizmetleri, havalimanlarının güvenliğinin ve hava trafik kontrolünden, hastanelerin işleyişinden, Cezaevinin işleyişinden, Limanlardaki hareketlerin işleyiş güvenliğinden, RMMO, Polis ve İtfaiye birimlerinin elektromekanik tesislerinin ve teçhizatın tamir ve bakımından sorumlu personel olarak sınıflandırıldığı kaydedildi.