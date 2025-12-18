Fileleftheros gazetesi “Suça Karşı Müdürlük Sessizce Kuruluyor” başlıklı haberinde, Rum polisinde, Yunan FBI prototipinde, organize suçlara karşı birim/müdürlük kurulmasına ilişkin iç çalışmaların gizlilik içerisinde yürütüldüğünü yazdı.

Bu fikrin, eski Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Hartsiotis’in Yunanistan’a gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde Yunanistan Vatandaşın Korunması Bakanı Mihalis Hrisohoidis ile yaptığı görüşmede ortaya çıktığını yazan gazete, görüşmede, Yunanistan’da faaliyet gösterdiği dönem içerisinde olumlu sonuçlar veren birim tarafından bilgi ve uzmanlık alış verişi yapılması konusunda da karar verildiğini belirtti.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Güney Kıbrıs’ta kurulacak birimin, Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde ve genişletilmiş yetkilere sahip olacağını yazdı.

Alınan kararlar çerçevesinde birçok birimin de yeni kurulacak birim çatısı altında toplanacağını yazan gazete, organize suçlara karşı mücadele konusunda faaliyet gösterecek birimin, Narkotik Şube ve Bilgi Analizi Birimine bağlı olacağını belirtti.

Kurulacak olan birimin hizmet vereceği binanın arandığını kaydeden gazete, bu birimin çalışanlarının karşılaşacağı en büyük sorunun ise telefon görüşmelerinin dinlenmesine izin verecek yasal düzenlemenin bulunmaması olduğu ifade edildi.

Habere göre, organize suçların önlenmesi için telefon görüşmelerinin dinlenmesi "olmazsa olmaz" olarak niteleniyor.

Gazete kurulacak yeni birimin yeni yılla birlikte çalışmaya başlamasının da beklendiğini, bu nedenle ilgili yasa tasarılarının hızlandırıldığını yazdı.