Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde, 2024 yılında 10 taşınmaz satışından neredeyse 4’ünün yabancılara satıldığını yazarken, taşınmazların yüzde 27’sinin üçüncü ülke vatandaşlarına yüzde 12’sinin de AB vatandaşlarına satıldığını belirtti.

Gazete Baf’ta yabancılara yönelik mülk satışlarının yüzde 65’e, “Mağusa” ve Larnaka bölgesinde yüzde 46’ya, Limasol’da yüzde 36’ya, Lefkoşa Rum kesiminde ise yüzde 15’e ulaştığını belirtti.

15 Eylül 2024-15 Eylül 2025 tarihleri arasında 962 konutun yabancıların eline geçtiğini ve bunların 502’isinin Baf’ta bulunduğunu kaydeden gazete, aynı dönem içerisinde 350 parsel ile 357 arazinin de yabancılara devredildiğini ve bu konuda Limasol’un başı çektiğini kaydetti.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın Anastasidis-DİSİ dönemindeki “altın pasaportlar” skandalının sonuçlarına hala katlanmakta olduğu ve bu konunun yabancı yatırımcıların taşınmaz mal satın almasıyla yakından bağlantılı olduğu da anımsatıldı.