Fileleftheros gazetesi, biri Azerbaycanlı, diğeri ise Suriye uyruklu kişilere ilişkin duruşmaların güvenlik gerekçeleriyle kamuoyundan uzak gerçekleştirildiğini aktardı.

Gazete, ilk gelişmenin, Güney Kıbrıs’ta beş İsrail vatandaşını öldürmeyi planladığı gerekçesiyle 2021 yılı Eylül ayında tutuklanan Azerbaycan uyruklu Orhan Asadof’un davasında yaşandığını, gerçekleştirilen son duruşmada tarafların karşılıklı anlaştıklarının mahkemeye iletildiğini yazdı.

Gazete, söz konusu davaya ilişkin bir sonraki duruşmanın önümüzdeki günlerde yapılacağını ve tarafların anlaşıp anlaşmadıklarının netlik kazanacağını belirtirken birinci derece şüpheli konumundaki Asadof’un yanı sıra söz konusu davada Pakistan uyruklu 31 yaşındaki Muzaffer Abbas ve 30 yaşındaki S. Hüseyin’in de suçlananlar listesinde yer aldıklarını vurguladı.

Gazete terörizmle ilgili bir diğer davanın ise “Hayat Tahri al Sham (HTS)” isimli Suriyeli terör örgütüne üye oldukları ve örgüte finansman sağladıkları iddiasıyla 2024 yılı Ekim ayında tutuklanan 44 yaşındaki B.T’nin, eşinin ve kayınbiraderinin davasında yaşandığını yazdı.

Haberde, sanıkların avukatının mahkemeye cezaların ertelenmesi talebini ve müvekkillerinin gönüllü olarak ülkelerine dönmeyi kabul ettiklerini bildirdiği ve bu talebin mahkemece kabul edildiği belirtilirken her üç sanığın da Ağustos ayından itibaren Suriye’ye döndükleri, böylece davanın kamuoyundan uzak bir şekilde hallolduğu vurgulandı.