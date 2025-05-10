Alithia gazetesi, barajlardaki su oranının azaldığını; Birleşik Arap Emirlikleri’nin hibe ettiği arıtma ünitelerinden hala bir ses çıkmadığını ve zaten bu ünitelerin üreteceği iddia edilen günlük 15 bin metreküp suyun da gerçeklikle bağdaşmadığını yazdı.

Gazete, yaz döneminin başlamasıyla özellikle Baf’ın su ihtiyacının karşılanmasında sıkıntılar yaşanacağının aşikar olduğunu ve Limasol’da da benzer bir durumun yaşanabileceğini kaydetti.

Haberde, kesin olmamakla birlikte arıtma ünitelerinin haziran sonu gelmesinin beklendiği belirtildi.