Rum İçişleri Bakanı Konstantinos İoannu’nun bu bilgileri DİSİ Milletvekili Nikos Georgiyu’nun konuyla ilgili sorusuna yanıtında kamuoyuyla paylaştığını yazan Fileleftheros gazetesi, yapılan başvuruların çoğunluğunun Baf için ve başvuru sayısının da 5 bin 477 olduğunu belirtti.

Baf’ı 4 bin 316 başvuruyla Limasol, 3 bin 479 başvuruyla Larnaka, 886 başvuruyla Lefkoşa Rum kesimi ve 816 başvuruyla “Mağusa” kazasının izlediğini yazan gazete, en çok başvurunun 3 bin 524 başvurunun gerçekleştirildiği 2023 yılında yapıldığını kaydetti.

2020 yılında bin 166, 2021 yılında 2 bin 152, 2022 yılında 3 bin 260, 2023 yılında 3 bin 524, 2024 yılında 3 bin 212, 2025 yılında ise şu ana kadar bin 664 başvuru yapıldığını da kaydeden gazete, Sayıştay’ın kısa süre önceki raporuna da atıfta bulunarak 2024 yılında satılan her 100 taşınmazın 40’ının “Kıbrıslı olmayan” kişilerin eline geçtiğini belirtti.

Gazete yine Sayıştay’ın raporuna dayanarak, Lefkoşa Rum kesimindeki esas alıcıların yüzde 16’sının Çinliler, diğer yüzde 16’lık kısmının Lübnanlılar, yüzde 14’ünün Ruslar, yüzde 10’unun İsrailliler, yüzde 6’sının Suriyeliler, yüzde 5’inin Mısırlılar, yüzde 4’ünün Ukraynalılar, diğer yüzde 4’lük kısmının da İngilizlerle alakalı olduğunu belirtti.

Haberde taşınmazların yüzde 23’ünün çeşitli diğer ülke vatandaşları tarafında satın alındığını kaydedildi.

Gazete yine Sayıştay’ın raporuna dayanarak 2024 yılında üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik taşınmaz satışlarının yüzde 27’ye ulaştığını, yüzde 12’lik bir oranın da AB vatandaşlarına satıldığını belirtti.

Öte yandan gazete durumun aslında daha kötü olduğunu, çünkü yüzde 27 oranının "hayali" addedildiğini ve satışların daha fazla olduğunu da kaydetti.

Gazete, Baf bölgesinin 2024 yılında yapılan satışların yaklaşık yüzde 45'inin, 2025 yılında bugüne kadar yapılan satışların da yaklaşık yüzde 43’ünün AB dışındaki yabancı alıcılara yapılmasıyla öne çıktığını belirtti.