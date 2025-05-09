Alithia ve diğer gazeteler, Kıbrıslı Rum öğretim görevlisi İrini Papanikola’nın “Journal of the American Medical Association Internal Medicine” dergisinde yayınlanan araştırmasının, gelir düzeyi yüksek olarak kabul edilen ülkeler arasında Güney Kıbrıs’ın en düşük harcamayla iyi sağlık hizmete veren ülkeler arasında yer aldığını gösterdiğini yazdılar.

Haberde, araştırmanın, ABD ile aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu, yüksek gelirli 40 ülkenin sağlık sisteminin karşılaştırıldığı ve ülkelerin sağlık için ayırdıkları ödeneklere kıyasa 75 yaş altı kişilerde, tedaviyle önlenebilir ölüm sayılarının baz alındığı ifade edildi.

Habere göre, 2009-2021 yılları arasını kapsayan araştırma, Güney Kıbrıs’ın bu ülkeler arasında ölüm düzeyi en düşük ülke olduğunu ortaya koydu.

Gazete, Güney Kıbrıs sağlık sisteminin, yüksek ödemeler talep etmeksizin yeterli tedavi ve bakımı sunduğunu vurguladı.