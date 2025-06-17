Güney Kıbrıs'ın Larnaka bölgesinde, Dromolaxia ile Aradippou arasında yer alan kırsal bir alanda polis üniformalı bir erkek ve kadının görev esnasında uygunsuz şekilde görüntülendiği bir video ülke gündemine oturdu. Söz konusu görüntülerde iki kişinin bir tarla içerisinde kamuya açık bir ortamda cinsel içerikli eylemde bulunduğu görülüyor.

Görüntülerin hızla sosyal medyada yayılmasının ardından, Kıbrıs Cumhuriyeti Polis Teşkilatı olayla ilgili resmi bir soruşturma başlattı. Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, videonun gerçekliğini araştırmak üzere ilgili birimler devreye girdi.

Yetkililer, videoda yer alan kişilerin kimliklerinin belirlenmesiyle birlikte, kamu görevi sırasında gerçekleştiği anlaşılan bu davranışlara yönelik iç soruşturma prosedürlerinin hızla başlatılacağını bildirdi. Ayrıca olayın kamu düzeni ve teşkilat disiplini açısından ciddi sonuçları olabileceği vurgulanıyor.