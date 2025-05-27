Paket servis elamanlarına yönelik gerçekleşen ve özellikle Limasol’da artışta olan saldırılarla ilgili olarak ise 2024-2025 yıllarında toplam 51 durum kayda geçirildiğini yazan Politis, bu saldırıların 28’inin 2024, 23’ünün de 2025 yılında meydana geldiğini belirtti.

Araştırılan 17 olayla ilgili 42 tutuklama meydana geldiğini kaydeden gazete, homofobik güdülerle gerçekleştirilen saldırıların da yıldan yıla arttığını kaydetti.

Bu konuyla ilgili olarak 2023 yılında 14, 2024 yılında ise 17 şikâyet yapıldığını yazan gazete, bunlardan yalnızca ikisinin mahkemeye intikal ettiğini belirtti.

Haberde bir önceki eğitim yılında okullarda 547 ırkçı olay yaşandığı da ifade edildi.