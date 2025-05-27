Politis gazetesi, Otelciler Birliği PASİKSE ile Turizm İşletmeleri Derneği STEK’in, Güney Kıbrıs’taki turizm faaliyetlerini baltalayabilecek olumsuz gelişmeler yaşanmaması için gereken tedbirlerin alınması çağrısında bulunduğunu yazdı.

Gazete, PASİKSE Genel Müdürü Hristos Angelidis’in, yıllardır turizmin gelişmesi için çok çabaladıklarını ve turizm acenteleriyle birlikte, Türklerin hem Kıbrıs’ı hem de Türkiye ile Avrupa’da kendilerine aitmiş gibi sundukları turistik yerleri sahiplenme girişimlerini birçok kez engellediklerini iddia ettiğini kaydetti.

“Ada Kıbrıs” kampanyasının ne kadar yayıldığını anlamak için birçok telefon görüşmesi yaptıklarını belirten Angelidis, ellerindeki bilgilere göre kampanyanın henüz Avrupa’da başlatılmadığını ve ilk aşamada Türkiye’den KKTC’ye turist akışını artırmaya yönelik içte çaba gösterildiğini ileri sürdü.

Angelidis, teyakkuzda olmak ve gelişmeleri takip etmek gerektiğini kaydederek, konunun kendileri için politik oluğunu vurguladı.

Habere göre Angelidis, şu anda ne yapılıyorsa Türkiye ve İngiltere ile Almanya’daki belli ofislerden yapıldığını kaydederek, Türk Havayolları’nın KKTC üzerinden Almanya’ya direk uçuş reklamı yaptığını belirtti.

Gazete, STEK Başkanı Hrisemili Psilogeni’nin de “Ada Kıbrıs” kampanyasının hem siyasi hem de turistik düzeyde makul şüpheler oluşturduğunu ve bu kampanyanın, “işgal rejimine meşruiyet kazandırmak” için gösterilen sistematik çabalarla örtüştüğünü ileri sürdüğünü yazdı.

Habere göre Psilogeni, STEK olarak bu gibi eylemlerin halkı yanılttığını ve Kıbrıs’ın uluslararası piyasada cazip, kaliteli ve güvenilir turizm profili oluşturma çabalarını baltaladığını düşündüklerini kaydetti.

Psilogeni, turizm kimliğinin güvence altına alınması için gereken tedbirlerin alınması çağrısında bulunarak, turizm imajının korunması doğrultusunda tüm müdahil taraflarla iş birliğine hazır olduklarını belirtti.