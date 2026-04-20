Güney Kıbrıs’ta Temyiz Mahkemesi, Renos Kyriakides’in bir gazete haberine karşı açtığı iftira davasında temyiz başvurusunu reddetti. Mahkeme, söz konusu yayının karalayıcı nitelikte olduğunu kabul ederken, kamu yararı kapsamında yapıldığı ve kötü niyet kanıtlanamadığı için hukuken korunduğuna hükmetti.

Dava, 4 Ocak 2013’te yayımlanan bir habere dayanıyor. Söz konusu yayında, Atina’daki “Georgios Grivas Digenis” Vakfı’nın yönetimine ilişkin iddialar ele alınırken, Kyriakides’in adı EOKA B’nin “çekirdek kadrosu” ile bağlantılı kişiler arasında anıldı. Kyriakides, bu ifadelerin itibarını zedelediğini belirterek tazminat talebiyle dava açtı.

İlk derece mahkemesi, yayının karalayıcı olduğunu kabul etmiş ancak davalıların “koşullu ayrıcalık” kapsamında korunduğuna karar vererek tazminat talebini reddetmişti. Temyiz Mahkemesi de bu değerlendirmeyi yerinde buldu.

Kararda, haberin ana odağının Kyriakides değil, vakıf yönetimine ilişkin iddialar olduğu, Kyriakides’e yapılan atfın ise bu bağlamda ikincil kaldığı vurgulandı. Mahkeme, kamuoyunu ilgilendiren bir konuda yapılan bu tür yayınların, kötü niyet kanıtlanmadığı sürece hukuki koruma altında olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca, gazetecinin mutlak gerçeği ispatlamak zorunda olmadığı, ancak elindeki verilerle makul bir temele dayanarak hareket edip etmediğinin esas alındığı belirtildi. Dosyada, Kyriakides’in geçmişte EOKA B ile ilişkilendirildiğine dair çeşitli ifadeler ve belgelerin bulunduğu, bu nedenle yayının tamamen temelsiz olmadığı değerlendirildi.

Mahkeme, Kyriakides’in gazetecinin kötü niyetle hareket ettiğini, yani bilerek yanlış bilgi yayımladığını veya gerçeği araştırma yükümlülüğünü ihlal ettiğini kanıtlayamadığı sonucuna vardı. Bu nedenle iftira unsuru oluşsa bile tazminat koşullarının sağlanmadığına hükmedildi.

Kararla birlikte Kyriakides’in temyiz başvurusu reddedilirken, dava masraflarını da ödemesine karar verildi.