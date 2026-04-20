Güney Kıbrıs’ta şap hastalığı krizi nedeniyle tepkisini artıran çiftçiler, eylemleri genişletme sinyali vererek liman ve havalimanlarının kapatılmasını dahi gündeme getirdi.

Çiftçi temsilcisi Stella Petrou, yetkililerin tutarsız kararlar aldığını ve net bir strateji ortaya koyamadığını savundu. Üreticilerin önemli bir bölümünün yaşanan ekonomik ve psikolojik yük nedeniyle faaliyetlerini sürdüremeyebileceği ifade edildi.

Öte yandan Veterinerlik Hizmetleri, hastalık tespit edilen işletmelerde hayvanların itlaf edilmesi uygulamasının devam edeceğini açıkladı. Sözcü Sotiria Georgiadou, bunun yasal bir zorunluluk olduğunu ve geri adım atılmayacağını belirtti.

Yetkililer ayrıca, hastalığın resmi kayıtlardan önce yayılmaya başlamış olabileceğine dikkat çekerken, riskli bölgelerde denetim ve ek önlemlerin sürdüğünü bildirdi.