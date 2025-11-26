Alithia gazetesi, “Paralimni” polis karakolunda görev değişimi sırasında bir polisin, bir beylik tabancasının ateş alması sonucu yaralandığını yazdı.

Gazete, kurşunun polis memurunun ayağını sıyırdığı ve durumunun iyi olduğu belirtirken olay hakkında soruşturma başlatıldığını vurguladı.

Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Lefkoşa’da bir evde dün sabah çıkan yangının kundaklama olduğunu yazdı.

Haberde, Güney Lefkoşa’da surlar içinde bulunan iki katlı bir binanın giriş katında yangın çıktığı ve bir kişinin yaralandığı belirtilirken, kundaklama sonucu çıktığı tespit edilen yangın hakkında incelemenin sürdüğü vurgulandı.