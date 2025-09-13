Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, Avrupa İstatistik Birimi “Eurostat” tarafından yayımlanan verilere dayanarak, 2025 yılının ikinci çeyreğinde Güney Kıbrıs’ta 20-64 yaş grubundaki kişilerin istihdam oranının yüzde 81.2, yetersiz (eksik) istihdam oranının ise yüzde 8.1 olduğunu yazdı.

AB genelinde işsizlik oranının 2025 yılının ilk çeyreğiyle kıyaslandığında yüzde 5,7'den yüzde 5,8'e yükseldiğini de ifade eden gazete, Güney Kıbrıs’ta ise bu oranın yüzde 4,3 seviyesinde sabit kaldığını ekledi.