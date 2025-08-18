Alithia “Hastaların Güvenliği Risk Altında” başlığıyla manşete çektiği haberinde, konunun profesyonelleri ve uzmanlarının Güney Kıbrıs’ta hastaların güvenliğinin risk altına atıldığını ve temiz yüzde 90-96 oranındaki saf oksijenin yerine PSA cihazlarıyla üretilerek üretim standardının düşürüleceğini ve sorumluluk taşıyan olmayacağı” uyarısında bulunduğunu yazdı.

Habere göre konunun uzmanları hastanelere PSA cihazları kurulması halinde Güney Kıbrıs’ın “Avrupa’daki ve belki dünyadaki tıbbi oksijenin tamamen PSA cihazlarına bağlı olacağına ve saflığı dalgalanan kalitesiz ve insan hayatını riske sokan tıbbi oksijen sağlayan tek ülke olacağına” da dikkat çekti.