Avrupa Birliği gayriresmi zirvesi 23-24 Nisan'da Güney Kıbrıs'ta yapılacak. Zirvenin gündeminde, AB Sözleşmesi’nin, karşılıklı yardımla ilgili 42/7 maddesine atıf yapılması olasılığının da yer aldığı haber verildi.

Fileleftheros, Güney Kıbrıs'ta yapılacak zirve için Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın dün 27 üye devlet başkanına gündemi de içeren davetiye gönderdiğini yazdı.

Habere göre, zirvenin gündeminde Ukrayna meselesi, Orta Doğu, 2028-2034 Çok Yıllık Bütçe ve Avrupa Sözleşmesi’nin karşılıklı yardımlaşmayla ilgili 42/7 maddesine olası atıf da yer alıyor.

Zirvenin 23 Nisan’daki çalışma yemeği, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Rusya ile devam eden savaşla ilgili hitabıyla başlayacak. Daha sonra liderler İran ve Orta Doğu’daki krizi ele alacak.

Davet mektubunda, yaşanan krizle ilgili liderlerin tutumlarının ve cevaplarının da görüşüleceğine işaret eden Costa, Avrupa’nın, bölgedeki gerilimin düşürülmesi ve barış ile seyir serbestisinin de ele alınacağını belirtti.

Avrupa Sözleşmesinin karşılıklı yardım ile ilgili 42/7 maddesine de atıf yapılabileceği kaydedilen mektupta, “Bu Avrupa’nın, zorunlu jeopolitik ve güvenlik ortamına cevap vermeye hazır olması ve devam eden çalışmalar prizması altında, Avrupa Sözleşmesinin 42/7 maddesiyle ile ilgili yönleri de kapsayabilir.” ifadesi kullanıldı.