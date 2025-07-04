Rum İstatistik Dairesi tarafından yayımlanan verilere göre Güney Kıbrıs’ta geçen mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde -0,2 olarak açıklanan yıllık enflasyon oranının, haziran ayında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde -0,4 oranında azaldığını yazan Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta enflasyonun üst üste ikinci aydır negatif seyrettiğini belirtti.

Tüketici Fiyatları Endeksinin (TÜFE) mayıs ayına göre haziran ayında 0,29 oranında gerilediğini de ifade eden gazete, geçen mayıs ayında 117,57 birim olan TÜFE’nin, hazirana ayında ise 117,28 birime gerilediğini belirtti.

Haberde akaryakıt ve elektrik fiyatlarında yaşanan düşüşlere de yer verildi.