Fileleftheros gazetesi, konun dünkü Meclis Sağlık Komitesi’nde görüşülerek, araştırma başlatılabilmesi için detay sağlanması talebinde bulunulduğunu yazdı.

Gazete, toplantıda yabancı ülkelerden, özellikle eşcinsel çiftlerin yabancı donörler vasıtasıyla çocuk sahibi olmak için KKTC’deki tüp bebek merkezlerine başvurduğu iddialarının da ele alındığını kaydetti.

Haberde, bu sektördeki bilgilerin kayıt altına alınabilmesi ve doğru şekilde arşiv çalışması yapılabilmesi için konsey oluşturulmasına yönelik çaba gösterildiği ifade edildi.