Orta Doğu’daki savaşın tırmanması ve Brent petrolün fiyatının varil başına 100 doların üstünde çıkması ardından, Güney Kıbrıs’ta da akaryakıt fiyatlarına artış yapıldı.

Fileletheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, kurşunsuz 95 oktan benzinin fiyatının 20,8 sent artarak 1,314 Euro’dan 1,522 Euro’ya çıktığını, dizel yakıtın fiyatının ise 35,4 sent artarak 1,410 Euro’dan 1,764 Euro’ya çıktığını yazdı.

Gazete, gaz yağının fiyatının da 28,3 sent artarak 0,949 Euro’dan 1,232 Euro’ya yükseldiğini kaydetti.

Haberde, savaşın başlamasından önce 18,5 Euro olan 10 kiloluk ev tipi tüp gazın fiyatının şu an 24,5-25 Euro civarında olduğu da belirtildi.