Polis, bulunan el bombasının 1950’lere — EOKA (Kıbrıs’ın kurtuluş mücadelesi) dönemine — tarihlendiğinin değerlendirildiğini bildirdi. Paslanmış olmasına rağmen cihazın hâlâ çalışır durumda olduğu ve bu nedenle uzman ekip tarafından bertaraf edildiği aktarıldı.

Olay sonrası güvenlik gerekçesiyle çevre tahliye edildi ve bölge emniyet şeridine alındı. Bomba imha ekibi kontrollü patlama yaparak mühimmatı güvenli şekilde imha etti; yetkililer başka bir tehlike olmadığı bilgisini verdi.

Xyliatos Barajı’ndaki su seviyesi, uzun süreli kuraklık nedeniyle kritik seviyelere düşmüş durumda; baraj şu anda depolama kapasitesinin yaklaşık %2,5’ini tutuyor. Yetkililer, kuruyan rezervuarların eski mühimmat veya nesnelerin ortaya çıkmasına yol açabileceği uyarısında bulundu ve vatandaşları sahillere yaklaşmamaları konusunda uyardı.