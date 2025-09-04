Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in GSI projesiyle ilgili söylediklerinin, aldığı kararların ve yaptıklarının birbirini tutmadığını ve bunun, Yunanistan Hükümeti’nde hoşnutsuzluk yarattığını yazdı.

Gazete, Yunan basın-yayın organlarında Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos’un, elindeki raporlara göre GSI projesinin yaşayabilir olmadığına dair açıklamasının sık sık tekrarlandığını kaydederken, Güney Kıbrıs’ın Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü ADMİE’ye ödenmesi gereken 25 milyon euronun gecikmesinin de Yunanistan Hükümeti’nin hoşnutsuzluğunu alenen dile getirmesinde etkili olduğunu belirtti.

Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun Keravnos’un tam zıttı açıklamalar yaptığına işaret eden gazete, Hristodulidis’in de projenin ilerleyeceğini söylediğini, ancak eyleme geçmediğini yazdı.

Haberde, Yunanistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kostis Hacıdakis’in, Rum Hükümeti’nden GSI projesiyle ilgili pozisyonunu açıklığa kavuşturmasını istediği; Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis’in de, GSI projesinin maliyetinin tümünü Yunan vergi mükelleflerinin üstlenmeyeceğini vurguladığı ifade edildi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün, Yunanistan Hükümeti’nden gelen tepkiler üzerine açıklama yaptığını ve Rum Enerji Düzenleme Kurulu’nun (RAEK) onayladığı ödemenin ADMİE’ye yapılması için, önce ADMİE’nin verdiği sözleri tutması gerektiğini söylediğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in ADMİE’nin verip de tutmadığı sözlerin ne olduğuna dair detay vermediğini; ancak bu açıklamasıyla ADMİE’ye, taahhütlerini yerine getirmediği sürece para ödenmeyeceğini netleştirmiş olduğunu kaydetti.

Haberde, ADMİE’nin projenin ilerlediğini, Nexans şirketinin kabloları üretmeye devam ettiğini ve bugün yaşanan bazı gecikmelerin, projenin teslim tarihini geciktirmeyeceğini açıkladığı belirtildi.