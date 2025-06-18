Haravgi gazetesi, Rum Madencilik ve Taş Ocakları Dairesi Müdürü Stelios Hacımihail’in dün yaptığı açıklamada, 5 yıldır bakır çıkarılmayan bu madenlerden yeniden saf bakır çıkarılmaya başlandığını söylediğini yazdı.

Gazete, Güney Lefkoşa’da dün, maden sanayiine ilişkin seminer düzenlendiğini ve seminerde, maden sanayiinin Rum ekonomisine, kalkınmanın sürekliliğine, teknolojik yeniliklere ve çevresel sorumluluklara değinildiğini kaydetti.

Habere göre Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu, seminerde temsilcisi aracılığıyla ilettiği mesajda, madencilik faaliyetlerinin Rum ekonomisinin yapı taşlarından biri olmaya devam ettiğini belirterek, bu faaliyetlerin yeşil ve dijital dönüşüm için önemine işaret etti.

Panayotu, mineral kaynaklarının değerinin, jeopolitik ve teknolojik gelişmelere göre şekillendiğini belirterek, bu kaynakların sorumluluk bilinciyle değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Haberde, madencilik bölgesi belirlenmesi için çabaların sürdüğü ve Yunanistan Mineral Hammaddeleri Genel Müdürlüğü ile iş birliği memorandumu imzalanması için istişareler yapıldığı ifade edildi.