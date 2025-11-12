Fileleftheros gazetesi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakan Yardımcısı Lana Zaki Nusseibeh’in, geçen hafta Güney Kıbrıs’ta bir dizi temasta bulunduğunu, bu temaslar sonrasında iki ülkenin ortak bir açıklama yayımladığını yazdı.

Habere göre, BAE Dışişleri Bakanı Yardımcısı Lana Zaki Nusseibeh ile Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos arasındaki görüşmenin ardından yayımlanan ortak açıklamada, bölgesel ve uluslararası düzeyde iş birliğinin yeni aşamasının ileriye götürülmesi yer aldı.

Ortak açıklama çerçevesinde iki ülke, daha barışçıl ve birbirine bağlı bir Akdeniz-Körfez bölgesine yönelik ortak vizyonları doğrultusunda, özellikle bir arada yaşamayı, diyaloğu ve insani diplomasiyi ileriye götüren bölgesel önceliklere ilişkin istişareleri derinleştirmeye hazır olduğunu dile getirdi.

İki ülke, 2022 yılında resmiyet kazanan BAE-Güney Kıbrıs Kapsamlı Stratejik Ortaklık çerçevesindeki, siyasi istişareler, savunma, güvenlik, enerji ve yatırımlar, turizm, kültür, bilim, teknoloji ve deniz taşımacılığı da dahil olmak üzere, taahhütlerini de yineledi.

İki ülkenin, temiz enerji, dijital dönüşüm ve deniz bağlantısı alanlarında ortak projelere öncelik verilerek, uygulamanın bir sonraki aşamasının başlatılması konusunda mutabık kaldığı belirtildi.