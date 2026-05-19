Avrupa Komisyonu’nun Schengen Bölgesi’ne ilişkin yayımladığı son raporda, Güney Kıbrıs’ın Schengen’e katılım sürecinde önemli ilerleme kaydedildiğinin belirtildiği, ancak sürecin hâlen “değerlendirme ve izleme aşamasında” bulunduğunun vurgulandığı bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre, Avrupa Komisyonu raporunda Güney Kıbrıs’ın Schengen sürecinde ilerleme kaydettiği ifade edilse de, katılımın henüz tamamlanmış bir aşamada olmadığına dikkat çekildi.

Nikos Hristodulidis’in ise uzun süredir Schengen’e katılım konusunda yalnızca ilerleme değil, kesin üyelikten söz ettiği; geçen yıl mayıs ayında 2025 sonuna kadar teknik hazırlıkların tamamlanarak 2026’da katılımın mümkün olabileceğini açıkladığı hatırlatıldı.

Gazete, raporda yer alan değerlendirmelerin ise bu açıklamalardan farklı bir tablo ortaya koyduğunu, sürecin hâlen "izleme, değerlendirme ve hazırlık" aşamasında sürdüğünü yazdı.

Komisyon’un geçen yıl Aralık ayında Güney Kıbrıs’ın hazırlık seviyesini değerlendirmek amacıyla bir dizi Schengen izleme faaliyeti yürüttüğü belirtilirken, sürecin 2025 sonunda "tamamlanmadığı ve hazırlıkların hâlen incelendiği" kaydedildi.

Haberde ayrıca, Avrupa Birliği terminolojisindeki bu ifadelerin, Güney Kıbrıs’ın ortaya koyduğu siyasi kesinlikten oldukça uzak olduğu belirtildi.