Güney Kıbrıs’ın milyon nüfus başına ölüm oranında AB’de 13’üncü sırada olduğunu yazan Haravgi gazetesi, on yıllık sürecin iyileşmeyle kapanmasına rağmen, 2023 yılıyla kıyaslandığında 2024 yılında Rum tarafında meydana gelen trafik kazalarındaki ölümlerde yüzde 21 artış meydana geldiğini yazdı.

Rum tarafında 2023 yılında 34, 2024 yılında ise 41 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini ifade eden gazete, Güney Kıbrıs’ın böylelikle 6’ncı sıradan 13’üncü sıraya gerilediğini kaydetti.

Güney Kıbrıs’ta 2014-2024 yılları arasındaki dönemde meydana gelen ağır yaralanmalarda ise yüzde 51,6’lık bir düşüş yaşandığını yazan gazete, Güney Kıbrıs’ın, bu konuda bilgi sağlayan 24 AB ülkesi arasında birinci sırada olduğunu ekledi.