Yönettiği şirketten 1 buçuk milyon dolar çaldı

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren bir şirketin yöneticiliğini yapan 51 yaşındaki bir kadının şirket hesabından yaklaşık bir buçuk milyon dolarlık harcama yaptığı tespit edildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Limasol’da faaliyet gösteren bir şirketin 51 yaşındaki kadın yöneticisinin, görevde olduğu 2020-2022 yılları arasında şirket hesaplarında bulunan bir buçuk milyon doları başka şirket ve kişilerin hesaplarına aktardığının tespit edildiğini yazdılar.

Şirketin yeni müdürünün yaptığı kontroller sonrasında ortaya çıkan olay sonrası 51 yaşındaki kadının tutuklandığı, araştırmanın sürdüğü belirtildi.

Şirket internet dolandırıcılığının kurbanı oldu

Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren bir şirketin ise, internet dolandırıcılarının kurbanı olduğunu ve 77 bin 700 Euro dolandırıldığını yazdı.

Haberde, söz konusu şirketin elektronik postalarına sızan kimliği belirsiz kişi veya kişilerin, şirketin tedarikçisine yapması gereken ödemeyi bir başka banka hesabına yapmasını sağlayarak söz konusu paranın tedarikçi yerine kendi hesaplarına gönderilmesini sağladıkları aktarıldı.

Şirket sahibinin şikayeti üzerine Rum polisi inceleme başlattı.

