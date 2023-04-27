Yine okul kundakladılar

Lefkoşa’nın Strovolo bölgesinde bulunan “Ay.Stilyanu” ortaokulunun yine kundaklandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, bahse konuortaokulun, Paskalya yortusunda da yakılmaya çalışıldığını anımsattı.

“Ay.Stilyanu” Ortaokulu'nun dün sabaha yakın yeniden yakıldığını yazan gazete, fail ya da faillerin bu kez öğretmenler odasını ateşe verdiğini belirtti.

Habere göre, Rum öğretmenler sendikası OELMEK bir açıklama yaparak olayı kınadı ve gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

