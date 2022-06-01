Yılanın soktuğu çocuk yoğun bakımda

Limasol’da “Gufi” yılanın soktuğu 11 yaşındaki bir çocuk, yoğun bakıma alındı



Güney Kıbrıs’ta 11 yaşındaki bir çocuk, zehirli yılan sokması sebebiyle hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Alithia ve diğer gazeteler, Limasol’daki evinin avlusunda oyun oynayan 11 yaşındaki bir çocuğun, muhtemelen Kıbrıs’ta “Gufi” olarak bilinen zehirli yılan tarafından sokulduğu, çocuğun panzehir almasının ardından yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü yazdı.

Haberde, Cumartesi günü meydana gelen olayın ardından çocuğun durumunun iyiye gittiği aktarıldı.

