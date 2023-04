Rum lider Hristodulidis, Rusya aleyhindeki yaptırımlar listesine başka kişilerin isimlerinin ekleneceğine dair değerlendirmede bulundu ve ülke içinden varlıkların da bu listeye eklenmesini ihtimal dışında bırakmadı

Rum Yönetimi’nin, ABD ve İngiltere’deki ilgili makamlardan istediği ve Rus oligarklar aleyhindeki yaptırımların uygulanması konusundaki ihlallerle ilgili bilgilerin, geçen haftadan bu yana Güney Kıbrıs’a ulaşmaya başladığı ifade edildi.

Güney’de yayımlanan Filelefheros gazetesi, “Kovuşturmada Bulunmaya Hazır” başlıklı haberinde, Rum Yönetiminin ilk andan itibaren Kıbrıslı Rumların konuya müdahil olmasıyla ilgili bilgi toplama konusunda yoğun bir şekilde hareket ettiğini ve hükümetin kararının, Kıbrıslı Rumların olaya dâhil oldukları kanıtlandığı sürece, kovuşturmalarda bulunmak olduğuna işaret etti.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, Rum kesiminin şu an Kıbrıslı Rumların olaya müdahil olmasıyla ilgili bilgilerin toplanmasını beklediğini yazan gazete, bunun zaman alacağını, çünkü bilgilerin toplu değil farklı birimlerden geleceğini ifade etti.

Hükümetin yaptırımlar konusunda beklediği ikinci şeyin ise AB'nin hareketleri olduğunu belirten gazete, Rum kesiminin bir sonraki listenin açıklanmasını beklediğini de ekledi.

Alithia gazetesi ise “Yaptırımlar Listesi Büyüyor” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in önceki gün konu hakkında yaptığı açıklamalara yer verdi.

Açıklamasında, Rusya aleyhindeki yaptırımlar listesine başka gerçek ve tüzel kişilerin isimlerinin ekleneceğine dair değerlendirmede bulunan Hristodulidis, ülke içinden varlıkların da bu listeye eklenmesini ihtimal dışında bırakmadı.

Ellerinden geleni yapacaklarını ve ülkenin adının olumsuz yönde tahrif edilmesine izin vermeyeceklerini dile getiren Hristodulidis, kimsenin ihlalde bulunabileceğini düşünmesine izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Lefkoşa Rum kesiminde düzenlenen Telethon etkinliği çerçevesinde konuyla ilgili soruları da yanıtlayan Hristodulidis, şu ana kadar herhangi bir bilgi almadıklarını ve anbean bu bilgileri beklediklerini söyledi.

Bilgilerin kendilerine kademeli olarak verileceği konusunda bilgilendirildiklerini ifade eden Hristodulidis, tüm bilgilerin kendilerine tek aşamada verilmeyeceğini çünkü konuya ABD veya İngiltere tarafından birçok birimin müdahil olduğunu ifade etti.

Kendi açılarından mümkün olan her şeyi yaptıklarını, aynı zamanda ülkelerinin yaptırımları ihlal ettiği veya yaptırımları uygulamadığının düşünülmemesi için gereken her şeyi yapacaklarını vurgulayan Hristodulidis, bunun, bu konuyu sonlandırmak ve ülkenin adını temizlemek için fırsatları olduğunu söyledi.