Yağmur ve dolu yağışı Güney’de etkili oldu

Güney Kıbrıs’ta dün öğleden sonra yoğun yağmur ve dolu yağışının etkili olduğu bildirildi.Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta dün çeşitli bölgelerde yoğun yağmur ve dolu yağışının etkili olduğunu belirtti.Gazete, dün öğleden sonra dolu yağışı sebebiyle Lefkoşa-Limasol yolunda görüş mesafesinin çok düştüğü ve Rum polisinin sürücüleri uyardığını aktardı.Haberde ayrıca, 1-12 Nisan tarihleri arasında Güney Kıbrıs’ta kaydedilen yağış miktarının, ortalama yağış miktarının sadece yüzde 8’ine ulaşabildiği, söz konusu tarihler arasında kaydedilen yağış miktarının 2,5 mm olmasına karşın, mevsim ortalamasının 29,9 mm olduğu vurgulandı.