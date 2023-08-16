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Yabancıların KKTC’de aldığı evlere karşı tepki planı

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Yabancıların KKTC’den aldığı mallar, Rum tarafını harekete geçirdi. Bu çerçevede tepki planı hazırlanıyor

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Yabancıların KKTC’de aldığı evlere karşı tepki planı
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İsrailli, İranlı ve Rus işadamlarının Mağusa’da “yasadışı taşınmaz alım-satımı” yaptığı ve Rum Yönetimi’nin, bu durumun önüne geçebilmek için yasal tedbirler almaya hazırlandığı bildirildi.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Tepki Planı Hazırlanıyor… Yabancıların İşgal Bölgelerinden Rum Malı Almasıyla Mücadele Edebilmek İçin Yasal Tedbirler” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, elde ettiği bilgilere dayanarak, Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un KKTC’deki taşınmaz alım-satımlarıyla ilgili bilgilerin bulunduğu dosyayı talep ettiğini ve bu dosyada, özellikle İsrail, Rusya ve İran’dan alıcıların bulunduğunu yazdı.
Gazete, diplomatik kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayanarak, Rum Yönetimi’nin hedefinin, yabancıların KKTC’den taşınmaz mal satın almalarının önüne geçilmesi için tedbir almak olduğunu kaydetti.
Bu tedbirlerden bazılarının yılsonundan ve Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü zirvesinden önce hazır olmasının beklendiğini belirten gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 28 Ağustos’ta, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yapacağı görüşmede de bu konunun ele alınacağına işaret etti.
Haberde, İsraillilerin KKTC’deki müteşebbis faaliyetlerinin, Hristodulidis ile Netanyahu arasında yapılan daha önceki görüşmede de ele alındığı anımsatılırken, şu anda hükümetin acele etme sebebinin, Netanyahu tarafından İsrailli işadamlarının KKTC’deki eylemleriyle ilgili esaslı bir adım atılmaması olduğu ifade edildi.
 
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