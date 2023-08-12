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Yabancılar, Rum sağlık sektörünü ele geçirdi

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Yabancılar, Rum sağlık sektörünü ele geçirdi
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Sağlık sektöründeki büyük yabancı şirketlerin, Güney Kıbrıs’tan peşi sıra hastane satın aldığı belirtildi.
Politis gazetesi “Kıbrıs’ın Sağlığı Yabacıların Elinde” başlığıyla manşetten verdiği haberinde yabancı şirketlerin, Güney Kıbrıs’tan hastane satın aldığını, bazılarının ise radyoloji merkezlerine yöneldiğini yazdı.
Amerikan “CVC Capital Partners” şirketinin bir yıl içerisinde Güney Lefkoşa’da “Apollonio” ve “Areteio” isimli iki hastane satın aldığını yazan gazete  aynı şirketin, Larnaka’da bir de radyoloji merkezine yatırım yapmak için uğraştığını belirtti.
Gazete sağlık sektörünün yabancıların eline geçmesiyle birlikte tekelleşme tehlikesinin de bulunduğuna dikkati çekti.
Gazete haberinde ayrıca Rum Sağlık Bakanlığına, yabancı yatırımcılar tarafından sunulan yatırımlara ilişkin başvuruların 2022 yılında 13; 2021’de 15; 2020’de 7; 2019’da ise 4 şeklinde olduğunu da yazdı.
 
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