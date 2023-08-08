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“Unite Cyprus Now” davasında, askere saldırına para cezası

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“Unite Cyprus Now” davasında, RMMO askerine saldıran 55 yaşındaki kişiye 2 bin Euro para cezası kesildi

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“Unite Cyprus Now” davasında, askere saldırına para cezası
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“Unite Cyprus Now” mensupları ile Kıbrıslı Türklerin, 29 Şubat 2020 tarihinde Lokmacı sınır kapısında “koronavirüs önlemleri” gerekçesiyle sınır kapılarının geçici olarak kapanmasını protesto etmek için toplandığı sırada meydana gelen olayda, 55 yaşındaki bir şahsın RMMO askerine saldırmasıyla ilgili davanın sonuçlandığı haber verildi.
Olayın söz konusu kişiye 2 bin Euro Pazar cezası kesilmesiyle kapandığını yazan Fileleftheros gazetesi, Lefkoşa’nın Rum kesimindeki mahkemenin, RMMO askerinin talep ettiği üzere, 55 yaşındaki şahsın RMMO askerinden özür dilemesinin ardından söz konusu şahsa para cezası kestiğini ve davanın bir dizi ertelemenin ardından sona erdiğini yazdı.
RMMO askerinin şikâyetini geri çekmek için söz konusu şahsın kendisinden özür dilemesini istediğini ifade eden gazete, bunun gerçekleşmesinin akabinde davacı tarafın 55 yaşındaki kişi aleyhindeki, polise yardım eden kişiye direniş gösterme suçlamasını geri çektiğini belirtti.
Söz konusu kişi aleyhinde, isyan etme aynı zamanda saldırıda bulunma ve gerçek bedensel zarara neden olma suçlamalarının bulunduğunu da yazan gazete, 55 yaşındaki kişinin bu suçlamaları kabul ettiğini ve mahkemenin de söz konusu kişiye her suç için 1000’er Euro para cezası kestiğini ekledi.
 
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