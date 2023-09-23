banner913
banner932
DAÜ’deki kriz, istifa getirdi
DAÜ’deki kriz, istifa getirdi
22 0
Döveç Group beş okula yardım elini uzattı
Döveç Group beş okula yardım elini uzattı
42 0
 
AB’den Türk devletlere KKTC uyarısı
AB’den Türk devletlere KKTC uyarısı
30 0
Polis genel müdürlüğü tarafından itfaiye haftasında etkinlikler gerçekleştirilyor…
Polis genel müdürlüğü tarafından itfaiye haftasında etkinlikler gerçekleştirilyor…
15 0
DenizBank'ın KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubesi yarın açılıyor
DenizBank'ın KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubesi yarın açılıyor
20 0
Uyuşturucu baskınında bir şehit
Uyuşturucu baskınında bir şehit
111 0
Karabağ'da ateşkes sağlandı
Karabağ'da ateşkes sağlandı
11 0
banner964

Türkiye’ye “Ksenidis-Arestis” davalarının tazminatlarını ödemesi çağrısı

banner476

banner974
Türkiye’ye “Ksenidis-Arestis” davalarının tazminatlarını ödemesi çağrısı
banner971
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye’nin “Ksenidi-Arestis” davaları çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından karar bağlanan tazminatları Kıbrıslı Rumlara ödemesi gerektiğini iddia etti.
Alithia ve diğer gazeteler, AİHM kararlarının uygulanmasını denetlemekle yükümlü olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin bir ara bildiri yayınlayarak, “Ksenidi-Aresiti” dava dosyasında bulunan 33 Kıbrıslı Rum göçmen için verilen tazminat kararlarını uygulaması gerektiğini açıkladığını yazdılar.
Habere göre söz konusu bildiride, KKTC’deki taşınmaz mallarına erişemeyen söz konusu Kıbrıslı Rumlar lehine verilen 40 milyon Euro’luk tazminat miktarı ve 20 milyon Euro’yu aşan faiz tutarının Türkiye tarafından en kısa zamanda ödenmesi gerektiği ifade edildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.