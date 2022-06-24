Türk toprağında 9 bin konut var

Güney Kıbrıs’ta bulunan 69 yerleşim yerinden 32’sinin Kıbrıs Türk toprağı üzerine inşa edildiği, Rum kesiminde, Kıbrıs Türk toprağına toplamda 9 bin 012 konut inşa edildiği ve bunlar için tapu çıkarılamadığı belirtildi

Rum basınında dün yer alan bir haberde, üzerine göçmen evi inşa edilen Kıbrıs Türk taşınmazlarının satın alınmasına ilişkin Rum Bakanlar Kurulu kararının, taşınmazları kullanan kişilerin zor durumda kalmaması için rafa kaldırıldığı, bunun sonucunda ise konunun zaman zaman gündeme geldiği ve durumdan etkilenen Rum göçmenlerin heyecana kapıldıkları haber verildi.

Fileleftheros gazetesi yayımladığı haberinde, Rum Meclisine kısa bir süre önce sunulan bir belgeye göre, Bakanlar Kurulunun 68.223 sayılı ve 30 Aralık 2008 tarihli kararıyla, istimlak edilmeden göçmenlerin yerleşmesi amacıyla kullanılan Kıbrıs Türk mallarının Rum Yönetimi tarafından satın alınması amacıyla, 1974 yılından önce yurt dışına yerleşen veya Güney Kıbrıs’ta daimi olarak bulunan Kıbrıs Türk mal sahipleriyle müzakerelerin sürmesine karar verdiğini anımsattı.

Gazete Rum Bakanlar Kurulunun ise, bahsedilen eylemle, müzakere sürecine 1974’ten önce yurt dışında bulunup, KKTC’de ikamet eden veya orada hayatını kaybeden asıl sahiplerin yasal mirasçıları olan ve malların devredildiği Kıbrıslı Türklerin dâhil edilmesine karar verildiğini de ifade etti.

Gazete, kısa süre önce Rum Meclisine sunulan belgede ise, 30 (I)/2010 sayılı Kıbrıs Türk Malları Yasası uyarınca “Kıbrıs Türk Malları vasisisin, gerekçeli kararıyla veya bazı ön şartlar veya koşullar altında, 1974 yılındaki Kıbrıs Türk Barış Harekâtının ardından daimi olarak yurt dışına giden mülk sahipleri açısından, Kıbrıs Türk malının idaresini iptal edebileceğini” belirtti.

Güney Kıbrıs’ta bulunan 69 yerleşim yerinden 32’sinin Kıbrıs Türk toprağı üzerine inşa edildiğini de kaydeden gazete, Rum kesiminde, Kıbrıs Türk toprağına toplamda 9 bin 012 konut inşa edildiğini, bunlar için tapu çıkarılamadığını, yalnızca miras olarak da kalabilen kira sertifikaları verildiğini belirtti.

Aynı bilgilere göre, Güney Kıbrıs’ta bulunan Kıbrıs Türk mallarını 20 bin 621 kişinin kullandığını yazan gazete, bunların 17 bin 836’sının göçmen olduğunu kaydetti.

Göçmen evlerinin inşa edildiği arazilerin devlet tarafından satın alınmaması ve istimlak edilmemesi yüzünden, göçmenlerin ikiye ayrıldığını yazan gazete, Kıbrıs Rum toprağına inşa edilen göçmen evlerinde yaşayan göçmenlerin tapu alabildiklerini, diğerlerinin ise alamadığını izah etti.

Zaman zaman devletin Kıbrıslı Türk mal sahipleriyle dostane anlaşma yaptığını ve bunun özellikle Kıbrıslı Türk mal sahiplerinin taşınmazlarını değerlendirmeye çalıştıkları zaman gerçekleştiğini yazan gazete, bu çerçevede, Kıbrıslı Türk mal sahiplerine, göçmen evlerinin inşa edildiği mallarının bir kısmını satmalarının teklif edildiğini ifade etti.



