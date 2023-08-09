Tüm emekler kül oldu

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Apsiu bölgesinde bulunan ve tamamen yanan yazlık evin şu an hayatta olmayan ünlü müzisyen Stelyos Argiri’ye ait olduğunu yazdı.

Habere göre, Stelyos Argiri’nin kızı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yanan evin, müzisyen babasına ait olduğunu, evde babasının bestelerine ait ses kayıtlarının da bulunduğunu ve hepsinin yandığını açıkladı.

