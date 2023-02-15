“Tatar ile görüşmeye hazırım”

Rum Yönetimi’nin yeni başkanı Hristodulidis, en kısa zamanda Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmeye hazır olduğunu belirtti ve bu niyeti konusunda resmi olarak BM’yi de bilgilendireceğini söyledi

Rum Yönetimi Başkanlığına seçilen Nikos Hristodulidis’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmeye hazır olduğu belirtildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi’nin 8’inci başkanı olarak seçilen Nikos Hristodulidis’in önceki gün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefonda görüştüğünü yazdı.

Hristodulidis’in telefon görüşmesi sırasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, hatta 1 Mart’tan önce- resmen görevi devralmadan önce- görüşme niyetini dile getirdiğini yazan gazete, görüşme meselesinin, Birleşmiş Milletlerin istişaresiyle yapılacağını belirtti.

Gazete haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasında Ocak ayı sonunda planlanan sosyal içerikli görüşmenin hâlâ askıda olduğuna da dikkat çekti.

Gazete, Hristodulidis’in basın bürosundan yapılan açıklamaya dayanarak, Hristodulidis ile Tatar arasındaki iletişimin, Hristodulidis’i tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar’ın inisiyatifiyle gerçekleştirildiğini yazdı.

Kıbrıs sorunundan da söz eden Hristodulidis, mevcut durumun iki toplumdan hiçbirinin yararına olmadığını belirterek buna eş zamanlı olarak üzerinde anlaşmaya varılan çözüm temelinde müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu da dile getirdi.

Hristodulidis en kısa zamanda, resmen görevi almasından önce veya sonra, görüşmeye hazır olduğunu ifade ederken, bu niyeti konusunda resmi olarak BM’yi de bilgilendireceğini Tatar’a ifade etti.

Yapılan açıklamada “Tatar’ın yanıtını saklı tuttuğu” ileri sürüldü.

“ZAMANIN GEÇMESİ FAYDA DEĞİL”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile önceki sabah yaptıkları görüşmeye değinen Rum Yönetiminin yeni başkanı Nikos Hristodulidis, “Tatar’a, bu çıkmazı nasıl aşacaklarını görmeleri için kendisiyle görüşmeye hazır olduğunu ilettiğini” ifade etti.

AB devlet ve hükümet başkanlarıyla gerçekleştirdiği temaslar ve telefon görüşmelerinin merkezinde de Kıbrıs sorununun bulunduğunu ifade eden Hristodulidis, Türkiye’deki seçimlerin beklenmesi gerektiği konusunda seçim öncesinde gündeme gelen fikri tam anlamıyla paylaşmadığını dile getirdi.

Hristodulidis, zamanın geçmesinin Kıbrıs sorununun faydasına olmadığı gibi, çıkmazın aşılması için ortak olduğunu addettiği çabanın da yararına olmadığını ifade etti.

Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in bu gidişata yönelik olarak, AB’nin Kıbrıs sorununa daha aktif katılımını başlatmaya dair önerisini AB kurumsal organlarıyla ele almak için, bir sonraki Avrupa Konseyi toplantısından önce erkenden Brüksel’e gitmeyi hedeflediğini de kaydetti.

Hristodulidis’in önceki sabah ofisine dönmesiyle birlikte bakanlar kurulunda yer alacak kişilerle konuşmaya başladığını kaydeden gazete, Hristodulidis’in, hükümet yapısının oluşturulmasıyla ilgili çalışmaların ileri bir aşamada bulunduğunu belirttiğini iletti.

Bakanlar kurulu üyelerinin atanması konusunun ileri bir safhada bulunduğunu ve bunun tamamen kendi sorumluluğu olduğunu belirten Hristodulidis, çabasının yeni insanlara ve teknokratlara odaklandığını ifade etti.

