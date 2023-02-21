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Stewart, Hristodulidis’le görüştü

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Stewart, Hristodulidis’le görüştü
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın, bugün öğle saatlerinde Rum Yönetimi Başkanlığına seçilen Nikos Hristodulidis’le bir araya geldiği haber verildi.
“Philenews” haber sitesi, Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’ye dayandırdığı haberinde, Stewart’ın bugün öğle saatlerinde Hristodulidis’i siyasi ofisinde ziyaret ettiğini ve ikili arasında yaklaşık 50 dakikalık bir görüşme yapıldığını duyurdu.
Hristodulidis’in görüşmede Stewart’ı, diyaloğun yeniden başlatılması ve Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin sürece nasıl ivme kazandırılabileceğine dair tezleri konusunda bilgilendirdiği belirtilirken, Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau’nun da hazır bulunduğu görüşmenin ardından açıklama yapılmadığı kaydedildi.
Haberde, Stewart’ın Perşembe günkü buluşmanın hazırlığı çerçevesinde, bugün veya yarın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşmesinin beklendiği de ifade edildi.
 
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