Stefanu:“Uluslararası unsur bir 50 yıl daha geçmesini istemiyor”

“Önümüzdeki çabanın, Kıbrıs sorununda, kararlarda tarif edildiği gibi bir çözüm için son çaba olacağı” uyarısında bulunan AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu Sosyalist Enternasyonal Forumu’na katılmak, BM ve Amerikan yönetimi yetkilileriyle Kıbrıs sorunuyla ilgili temaslarda bulunmak üzere önümüzdeki hafta New York’a gidiyor. Stefanu’ya AKEL Kıbrıs Masası Şefi Tumazos Çelebis eşlik edecek.

Politis Stefanu’nun New York’ta, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) de üyesi olması nedeniyle CTP Başkanı Tufan Erhürman’ın da katılacağı 25 Eylül’deki Sosyalist Enternasyonal toplantısı çerçevesinde düzenlenecek Kıbrıs sorunu konulu panelde konuşma yapacağını yazdı.

Habere göre, dün basın toplantısı düzenleyerek partisinin önümüzdeki hafta yapacağı Kıbrıs sorunu, enerji, pahalılık, çalışma, para finans alanı ve yerel yönetimlerle ilgili faaliyetler hakkında bilgi veren Stefanu, Sosyalist Enternasyonal forumuna katılacak olmasının “çok önemli” ve AKEL’in “Kıbrıs sorununda oynadığı rolün göstergesi olduğunu” söyledi.

“Bu dönemde Kıbrıs sorunu sıfır noktasında”

Stefanos Stefanu AKEL’in 4 ve 5 Ekim’de Kıbrıs sorunuyla ilgili “Kıbrıs Sorununun 50 Yılı: Sıfır Noktası” başlıklı bir konferans düzenleyeceğini de açıkladı. Konferansa ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, her iki toplumdan bilim insanları, akademisyenler, uluslararası ilişkiler uzmanları dışında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de davet edildiğini söyledi.

“Sıfır Noktası” başlığının tesadüfen ya da akılda kalsın diye atılmış bir başlık olmadığını belirten Stefanu, gerçekten de çıkmazın aşılması, müzakerelerin devamı için çaba harcanan bu dönemde Kıbrıs sorununda (geri sayımda sıfır noktası) zamanın tükendiğini kast ettiklerini anlattı.

“Bölgesel ve uluslararası durum Kıbrıs sorununu etkiliyor. Donmuş anlaşmazlıklar yok” vurgusunu yapan Stefanu uluslararası unsurun kendilerine söylediklerinden yola çıkarak şu uyarıda bulundu:

“Belki de akıllarında, Kıbrıs sorununun, bugüne kadar konuştuğumuz BM kararlarında tarif edildiği gibi iki bölgeli iki toplumlu, gibi siyasi eşitliği olan çözümü için son bir çaba vardır. Uluslararası unsur bir 50 yıl daha geçmesini istemiyor. AB’de de uluslararası unsurda da Kıbrıslı Türklerin izolasyonu konusu her birinin anladığı ve yorumladığı şekilde oynuyor.”

Stefanu müzakereler çerçevesinde iki taraf arasında varılan uzlaşıların korunması gerektiğini söyledi ve “Guterres Çerçevesi üzerine müzakere etmemiz gerekiyor. Çerçeve Kıbrıs sorunundaki yakınlaşmaların çok ileri aşamasıdır ve müzakere edeceğimiz şey çerçeve değil, Guterres Çerçevesindeki askıda kalan konulardır.” ifadesini kullandı.

Haravgi Stefanu’nun dünkü basın toplantısında söylediklerini manşetten “Kıbrıs Sorunu Sıfır Noktasında, AKEL Riskler Konusunda Uyarıyor… Önümüzdeki, Kararlarda Tarif Edildiği Gibi Bir Çözüm İçin Son Çaba” başlık ve spotuyla aktardı.

“Enerji konusunda kapsamlı bir stratejimiz yok”

Gazeteye göre Stefanu, dünkü basın toplantısında enerji konusuna da değindi. “Bugüne kadar kapsamlı bir stratejimiz olmalıydı ama yok.” AKEL’in 30 Ekim’de, enerji konularının ele alınacağı 3’üncü Ekonomi Forumu’nu düzenleyeceğini açıklayan Stefanu bugünlerde Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında kabloyla elektrik bağlantısı konusunun tartışıldığını, bu tartışmalarda enerjiyle ilgili diğer konuların yer almadığına dikkat çekti.

Stefanu “böyle masraflı ve stratejik öneme sahip bir konu projenin koşul ve ön şartlarından ve enerjinin diğer alanlarından bağımsız tartışılamayacağına” dikkat çekerek milyonlarca euro harcanan yenilenebilir enerji kaynaklarının, elektrik üretiminde mazot kullanan AİK’in Dikelya ve Vasiliko’daki santrallerinin ne olacağını, Vasiliko LNG terminali başarılı olur ve doğal gaz ile çalışılırsa üretim oranının ne olacağını sordu. Bu noktada Great Sea Interconnector yüklenicisi ADMİE’nin, Güney Kıbrıs’ın enerji ihtiyacının yüzde 80’ine denk gelen 500 megavata kadar elektrik enerjisi satabileceğini söylediğini hatırlatan Stefanu “geriye kalan enerji kaynaklarının ne olacağına dair bir planlama yok.” uyarısında bulundu.

“Kıbrıs sorunundaki seferberlik çerçevesinde Miçotakis’le görüşme de var”

Fileleftheros haberi “Dinamik Bir Geri Dönüş Girişiminde Bulunuyor… AKEL Kıbrıs Sorununu ve Ekonomiyi Öncelikler Olarak Belirliyor ve Yerel Yönetimle İlgili Diyaloğa Başlıyor” başlığıyla aktardı.

Gazete AKEL’in, Kıbrıs sorunuyla ilgili seferberliği çerçevesinde, önümüzdeki dönemde Avrupa Parlamentosu’nda temaslarda bulunacağını ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le görüşmek üzere Atina’yı ziyaret edeceğini yazdı.