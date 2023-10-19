Siyasi sığınma talebi kabul edilmedi diye kendini yaktı

Larnaka'da 24 yaşındaki Somali uyruklu şahsın dün, Güney Kıbrıs’a yaptığı siyasi sığınma başvurusu kabul edilmediği için kendi kendini ateşe verdiği bildirildi.

Alithia gazetesi, şahsın dün saat 11.00 sıralarında Larnaka’daki Muhaceret Dairesi’nin önüne giderek yetkililerle tartışmaya başladığını ve sonrasında, içinde benzin bulunan şişeyi açarak üzerine döktüğünü ve kendini ateşe verdiğini yazdı.

Gazete, yetkililerin hemen olaya müdahale ettiğini ve ambulansı aradığını kaydederek, Larnaka Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahsın durumunun kritik olduğunu belirtti.

