Rusya’nın yeni büyükelçisi göreve başladı

Rum lider Anastasiadis’e güven mektubunu sunan Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki yeni büyükelçisi Murat Ζyazikov, ülkesinin Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları temelindeki değişmez pozisyonunu yineledi

Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki yeni büyükelçisi Murat Ζyazikov’un, Güney Lefkoşa ile Moskova arasındaki dostane ilişkilerin sürdürülmesini umduğunu ifade ettiği, aynı zamanda ülkesinin Kıbrıs sorununun BM kararları temelindeki çözümüne ilişkin değişmez tezini ortaya koyduğu haber verildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, Rusya Büyükelçiliği'nin sosyal medyada yaptığı paylaşıma dayanarak, Rus büyükelçinin geçtiğimiz Perşembe günü başkanlık Sarayında düzenlenen törende Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e güven mektubunu sunduğunu yazdı.

Törenin ardından Anastasiadis ile Zyazikov arasında bir görüşme yapıldığını ve bunun sıcak bir ortamda gerçekleştiğini yazan gazete, Anastasiadis ile Zyazikov’un, iki ülkenin onlarca yıllık dostluğa, karşılıklı olarak yararlı bir iş birliğine, aynı zamanda manevi ve kültürel değerlere sahip olduklarını vurguladıklarını iletti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin sürdürülmesin umulduğunun ifade edildiği belirtilirken, Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki yeni büyükelçisinin, Anastasiadis’e, ülkesinin Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları temelindeki değişmez pozisyonunu yinelediği de kaydedildi.

Yapılan resmi açıklamaya dayanarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önceki sabah Başkanlık Sarayında Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki yeni büyükelçisi Murat Zyazikov ile Japonya’nın Güney Kıbrıs’taki yeni büyükelçisi Yoshio Yamawaki’nin güven mektubunu kabul ettiğini yazan gazete, Anastasiadis’in büyükelçilere yeni görevlerinde başarılar dilediğini aktardı.

Gazeteye göre Anastasiadis, buna paralel olarak büyükelçilere, Güney Kıbrıs’ta göreve başlayacak yeni hükümetin, ikili ve çok taraflı ilişkilerinin güçlenmesi için kendilerine elinden gelen her türlü yardım ve desteği vereceğini de belirtti.

Anastasiadis’in konuşmasında, Rum Yönetimi’nin Rusya ve Japonya’yla son yıllardaki karşılıklı iş birliği yanı sıra Rusya ile Japonya’nın Kıbrıs soruna ilişkin desteği ve ilkeli tutumundan duyduğu memnuniyeti belirttiğini de yazan gazete, Anastasiadis’in büyükelçileri Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler yanı sıra, Rum kesiminin, BM himayesindeki müzakere sürecinin yeniden başlamasına ilişkin gerekli koşulların meydana getirilmesi için harcamaya devam ettiği çabalar konusunda bilgilendirdiğini de ekledi.

