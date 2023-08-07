Rumların da derdi pahalılık

Avrupa Komisyonu’nun yaptığı araştırmaya göre Kıbrıslı Rumların büyük çoğunluğu pahalılıktan kaygı duyuyor

Avrupa Komisyonu’nun yaptığı araştırmadan (EuroBarometre) Rumların büyük çoğunluğunun Rum yönetimine ve Avrupa Komisyonu’na güvenmediği, pahalılıktan kaygı duyduğu sonucu çıktı.

Güney’de yayımlanan Haravgi’nin aktardığına göre hükümetlerine güvenip güvenmedikleri sorusuna Rumların yüzde 57’si olumsuz, yüzde 36’sı olumlu cevap verdi, yüzde 7’si cevap vermedi. Rum Meclisi de vatandaştan olumsuz not aldı, görüşüne başvurulanların sadece yüzde 28’i güvendiğini söylerken yüzde 65’i meclise güvenmediğini söyledi, yüzde 7’si cevap vermedi.

Önümüzdeki 12 ay içerisinde ekonomik durumla ilgili beklentileri sorulduğunda katılımcıların yüzde 18’i iyimserlik belirtirken yüzde 40’ı durumun daha da kötüleşeceğini, yüzde 41’i bugünkü ile aynı kalacağını söyledi, yüzde 1’i cevap vermedi.

Ülkenin karşı karşıya olduğu en önemli sorunun ne olduğu sorusuna katılımcıların verdiği cevaplardan şu sıralama ortaya çıktı. Fiyat artışları/enflasyon/yaşam maliyeti yüzde 41, Mülteciler yüzde 45, Ekonomik durum yüzde 27, Sağlık yüzde 12, İkamet yüzde 10, İşsizlik yüzde 9, Eğitim sistemi yüzde 8, Emeklilik yüzde 5, Cürümler yüzde 5, Çevre/iklim değişikliği yüzde 3, Enerji ikmali yüzde 3, Vergiler yüzde 2, Terör yüzde 2, Kamu borcu yüzde 1.

Araştırmaya katılan Rumlara Avrupa Komisyonu’na güvenip güvenmedikleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 54’ü güvenmediğini, yüzde 39’u güvendiğini söyledi, yüzde 7’si cevap vermedi. Gelecek 12 ayda AB içerisindeki ekonomik durumlarıyla ilgili beklentileri sorulduğunda yüzde 17’si iyimser cevap verirken, yüzde 31’i daha da kötü olacağını, yüzde 43’ü şimdiki gibi olacağını söyledi, yüzde 9’u cevap vermedi. AB hakkında görüşünün olumlu olduğunu söyleyenler yüzde 38, olumsuz olduğunu söyleyenler yüzde 19, kararsızlar yüzde 43 oldu.

