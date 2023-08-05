Rumları ayağa kaldıran ziyaret

ABD Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Pete Sessions’un, KKTC’ye gelmesi ve iki halk ifadesini kullanması, Güney’de rahatsızlık yarattı

Güney’de yayımlanan Fileleftheros, ABD Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Pete Ssessions’un, “tepki ve baskılara" rağmen KKTC Havalimanı üzerinden KKTC’ye geldiğine dikkat çekti

Haberi “Rahat Rahat İşgal Bölgelerinde” başlığıyla aktaran gazete, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre tarafından kabul edilen Session’un bu çerçevede yaptığı açıklamalarda iki halk ifadesini kullandığına dikkat çekti.

Haberde ayrıca Sessions’un “KKTC’nin dost olduğu ve Kıbrıs Türk halkının sesini duyurma çabasına en iyi şekilde katkı koymaya hazır olduğu” yönündeki ifadelerine yer verildi.

