Rum sanatçıdan ‘kanlı Kıbrıs’ resmi

Kıbrıslı Rum sanatçı Hristos Kakullis, Baf kapısı yakınlarında kana bulanmış ve ikiye bölünmüş Kıbrıs resmi çizdi

Kıbrıslı Rum sanatçı Hristos Kakullis, ileri sürülen Türk işgaline ve trajediden 49 yıl sonra yaşanan “unutmaya” adanmış yeni bir grafiti çizdi.

Grafitinin Baf kapısı yakınlarında bulunduğunu ve 15 Ağustos’ta çizildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, “unutmuyorum” değil “unutuyorum” başlığına sahip olan grafitide kana bulanmış ve ikiye bölünmüş Kıbrıs’ın resmedildiğini belirtti.

Gazeteye göre grafitiyle ilgili yorumunda “sonunda unuttuk” yorumunda bulunan Kakullis, “grafitinin Kıbrıs’taki ikinci işgalle ilgili olarak 15 Ağustos’ta sembolik bir amaçla yapıldığını” belirtti.

Açıklamasında “Kıbrıs’ın, Mağusa’nın, Mesarya’nın ve Güzelyurt’un ikinci işgalde ele geçirildiğini sonunda unuttuklarını” savunan Kakullis “her şeyin ikinci işgalde ele geçirildiğini ve sonunda ikinci işgal için sirenleri çalmayı unuttuklarını” ifade etti.

Kakullis iddialarını şöyle sürdürdü:

“En sonunda devlet bizi unuttu ve biz de karşı tarafın işgal altında olduğunu unutup, sanki başka bir devletmiş gibi paralarımızı işgalcilere bırakıyoruz. Sonunda vatanımızı hatırlamayı unuttuk. Binlerce kaybımızı, göçmenimizi ve ölülerimizi hatırlamayı unuttuk. En sonunda işgal altındaki vatanımız için yaşamayı da unuttuk. Unuttuğumuz için tehlikedeyiz.”

