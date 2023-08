Rum Sağlık Bakanlığı'nda skandal kavga

Sağlık bakanı ile bakanlık genel müdürü arasında gittikçe şiddetlenen ve “ikisinin aynı çatı altında olmalarını imkânsız kılan” yazışmalar yaşandığı ve sosyal medya üzerinden karşılıklı suçlamalarla devam eden kavga ciddi boyutlara ulaştığı kaydedildi

Rum Sağlık Bakanı Popi Kanari ve Bakanlık Genel Müdürü Hristina Yannaki arasında, Yannaki’nin akademik yeterliliğinin sorgulanmasıyla başlayan ve açılan sahte hesaplarla sosyal medya üzerinden karşılıklı suçlamalarla devam eden kavga ciddi boyutlara ulaşması üzerine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis devreye giriyor

Fileleftheros “Başkanlık’ta ‘Dava’… Her İkisinin de Sağlık Bakanlığı’ndan Uzaklaştırılması Muhtemel… Başkan Kanari ve Yannaki’yi Tepe’ye (Rum Başkanlık Sarayı) Çağırdı” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Sağlık bakanı ile bakanlık genel müdürü arasında gittikçe şiddetlenen ve “ikisinin aynı çatı altında olmalarını imkânsız kılan” yazışmalar yaşandığını yazdı.

Gazetenin Rum Başkanlık Sarayı’ndan kaynaklara dayandırdığı habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kanari ve Yannaki arasındaki krizi çözmek için görevlendirdiği Başkanlık Müsteşarı İrini Piki’nin her ikisi ile görüşmesi de durumu değiştirmedi.

Saray kaynakları, Hristodulidis’in bu duruma bir son vermek için Kanari ile Yannaki’yi 15 Ağustos Meryemana Yortusunun hemen ardından ifade vermek üzere Saray’a çağıracağı bilgisini verdi.

Hristodulidis’in çok fazla seçeneği olmadığını kaydeden gazeteye göre, Kanari ve Yannaki’nin bir arada olamayacağı kesin olduğundan ya her ikisini de Sağlık Bakanlığından alacak, ya da ikisinden biri gidecek. Birinci seçeneğin, Kanari’nin istifa etmesi, Yannaki’nin de başka yere atanması; ikinci seçeneğin ise ya bakan kalırsa bakanlık müdürlüğünün değişmesi, ya da bakan giderse, bakanlık müdürünün yerinde kalması olduğu kaydedildi.