banner913
banner932
27 0
Pile'deki uzlaşı neler içeriyor?
Pile'deki uzlaşı neler içeriyor?
47 0
 
İlk etapta 16 reçete sahte
İlk etapta 16 reçete sahte
262 0
Klasikler Oğuz Özyalçın için buluştu
Klasikler Oğuz Özyalçın için buluştu
13 0
Bilanço ağırlaşıyor
Bilanço ağırlaşıyor
33 0
Pile yolu için uzlaşı
Pile yolu için uzlaşı
18 0
Toydemir ailesi kefaletle serbest
Toydemir ailesi kefaletle serbest
92 0
banner964

Rum Dışişleri Bakanlığına İsrail bayrağı

banner476

banner974
Rum Dışişleri Bakanlığına İsrail bayrağı
banner971
Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi Rum Dışişleri Bakanlığı binasındaki “Kıbrıs Cumhuriyeti” ve AB bayraklarının yanına İsrail bayrağının da asıldığını yazdı.
Rum Dışişleri Bakanlığı “teröre karşı durmaktayız, stratejik ortağımız İsrail ile dayanışma içindeyiz” ifadelerini kullandı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.