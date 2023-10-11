Rum Dışişleri Bakanlığına İsrail bayrağı

Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi Rum Dışişleri Bakanlığı binasındaki “Kıbrıs Cumhuriyeti” ve AB bayraklarının yanına İsrail bayrağının da asıldığını yazdı.
Rum Dışişleri Bakanlığı “teröre karşı durmaktayız, stratejik ortağımız İsrail ile dayanışma içindeyiz” ifadelerini kullandı.
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