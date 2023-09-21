Rum Başkanlığında ek mesai skandalı

Rum Başkanlığındaki ek mesai skandalına ilişkin haberler

Politis gazetesi, “Başkanlık Personeli 153 Memur Denetlenecek” başlıklı haberinde, Hükümet Sözcü Vekili Doksa Komodromu’nun, göreve geldiği ilk andan itibaren hatta bazı durumlarda aynı gün için 3 başvurunun bulunduğu fazla ek mesai ücreti alınmasıyla ortaya çıkan skandala ilişkin haberlere yer verdi.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, ortaya çıkan haberlerin ardından Sayıştay'ın harekete geçtiğini ve Başkanlık bünyesinde çalışan danışmanlar ve memurlar da dahil olmak üzere 153 kişinin denetlenmesine karar verdiğini yazdı.

Habere göre Komodromu, ek mesai ücretleri Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in imzasıyla alındı.

Habere göre Sayıştaylığın merceğinde Hristodulidis çiftinin, başkanlıkta çalışan akrabaları, tanıdıkları ve yakın arkadaşları da bulunacak.

Gazete, aynı haberinde ayrıca, yapılan araştırma neticesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in eşi Filippa Hristodulidi’nin şahsi yardımcısı olan Rum Devlet ve Radyo RIK muhabiri Marias Statioti’nin, Filippa Hristodulidi’ye eşlik ettiği etkinlikler için ek mesai veya ödenek almadığının da belirlendiğini yazdı.

Statioti için Başkanlığın, meclisten 6 bin 800 Euro değerindeki ödeneği serbest bırakmasını talep ettiğini ancak bu talebin hâlâ Meclis Maliye Komitesi’nde askıda bulunduğunu yazan gazete, Sayıştay Odissea Mihailidis’in Statioti’nin, Hristodulidi’ye eşlik ettiği için ek mesai almasının gerekçelendirilmesinin mümkün olmadığı, Statioti’ye sadece boş zaman verilebileceği (time off) kanaatine vardığını belirtti.